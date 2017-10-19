أردوغان للاتحاد الأوروبي: لا تضيّعوا وقتنا وأعلنوا عن موقفكم صراحة

وجّه الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” للاتحاد الأوروبي جملة من الانتقادات، دعا فيها أوروبا إلى تحديد موقفها من انضمام تركيا إلى الاتحاد، موضحا أنّ بلاده لن تكون الطرف المنسحب من المفاوضات.

جاء ذلك في لقاء صحفي مشترك عقد الرئيس التركي مع نظيره البولندي “أندريه دودا” في العاصمة البولندية وارسو، التي أجرى إليها أردوغان زيارة رسمية، بحث خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار أردوغان إلى أنّ الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده التي تعهّد بتقديمها لدعم اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا فوق أراضيها، موضحا أنّ بلاده تلقّت فقط 885 مليون يورو من أصل 3 مليارات يورو كان الاتحاد الأوروبي قد وعد بها في سبيل دعم اللاجئين.

لا تضيّعوا وقتنا سدى

ودعا الرئيس أردوغان الاتحاد الأوروبي إلى عدم إشغال بلاده سدى، والإعلان عن موقفه من انضمامها إليه صراحة، إذ قال: “الاتحاد الأوروبي لم يرفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك على الرغم من عقد اتفاقية حول ذلك عام 2013، بينما نرى أن الاتحاد لا يفرض التأشيرات على مواطني دول أمريكا اللاتينية، بينما تفرضها على تركيا التي لها مفاوضات انضمام إلى عضوية الاتحاد”.

ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي برفعه عدد فصول التفاوض من 15 إلى 35 فصلا يهدف إلى منع تركيا من الانضمام إلى الاتحاد، مخاطبا الاتحاد في السياق ذاته: “لا تضيعوا وقتنا، ولا نريد أن نضيّع وقتكم، إن كنتم ترفضون طلب انضمامنا أعلنوا عن ذلك صراحة، فتركيا لن تكون الطرف الذي سينسحب من الميدان”.

مضطرون لاتخاذ التدابير اللازمة

وفي سياق مختلف لفت أردوغان إلى أنّ بلاده مضطرة إلى اتخاذ التدبير اللازمة حيال التهديدات والمخاطر التي تواجهها جرّاء استمرار الحرب في كلّ من سوريا والعراق.

وتابع الرئيس: “إنّ الحدود الجنوبية لتركيا تتعرض للاستفزازات والتهديدات جرّاء الأحداث التي تقع في كلّ من العراق وسوريا، والتي أدّت بـ 3.5 ملايين شخص إلى اللجوء إلى تركيا، ولذلك مضطرون إلى اتخاذ التدابير اللازمة”.

نرغب برفع التبادل التجاري مع وراسو

وحول العلاقات الثنائية بين أنقرة ووارسو أعرب أردوغان عن آماله في رفع التبادل التجاري بين البلدين من 6 مليار دولار إلى 10 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أنّ رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس أكّد خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على دعمه لتركيا فيما يخص استمرارها لمفاوضات انضمامها إلى أوروبا، مؤكدا على ضرورة بقاء تركيا في حلف الشمال الأطلسي أيضا.

وفي وقت سابق “فيديريكا موغريني” الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كانت قد أعلنت عن بدء الاتحاد باتخاذ إجراءات من شأنها أن تزيد التعاون المشترك مع تركيا حول عدد من القضايا الإقليمية.

جدير بالذكر أنّ الرئيس التركي أردوغان كان قد وصل إلى بولندا على رأس وفد تألّف من وزير الخارجية “مولود جاويش أوغلو”، ووزيرة العمل والضمان الاجتماعي “جوليدا صاري”، ووزير شؤون الاتحاد الأوروبي عمر جليك، ووزير الاقتصاد “نهاد زيبكجي”.

شام تايمز

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