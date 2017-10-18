صحيفة أردنية : السجن 15 عاماً لـ ” تاجر مخدرات سوري ” حاول نقل مليون حبة مخدرة من طرطوس إلى العقبة

قضت محكمة أمن الدولة أمس بوضع سوري نقل مواد مخدرة من ميناء طرطوس الى ميناء العقبة بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 سنة، وأردني جاء لاستلام المادة المخدرة من جمرك عمان، نصف المدة.

وقالت صحيفة “الرأي” الأردنية، الاثنين، إن القرار “جاء خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة العسكرية برئاسة القاضي الرائد فلاح الضمور وعضوية القاضيين الرائد شادي العموش والرائد أحمد النصيرات”.

وجرمت المحكمة السوري بجناية “نقل مادة مخدرة بقصد الاتجار، وجرمت الاردني بجنايتي الشروع الناقص باستلام مادة ومخدرة، وبيعها”.

وتتلخص تفاصيل القضية وفق لائحة الاتهام بأن “كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 996 ألف حبة يملكها شخص سوري الجنسية، تم تكليف شخص من ذات جنسيته بنقلها الى الاردن عبر ميناء طرطوس بواسطة تريلا (شاحنة) الى ميناء العقبة، إذ تم اعداد مخابىء سرية بتلك التريلا المحملة بالكرز”.

ووصلت “التريلا المحملة بحبوب الكبتاغون لميناء العقبة وعلى متنها السوري، ثم توجهت الى جمرك عمان لاجراءات التخليص، ثم قدم شخص اردني لاستلام كمية الحبوب، حيث قبض على السوري والاردني”.

شام تايمز

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