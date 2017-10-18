ألمانيا : لاعب كاراتيه سوري يشارك في فريق اللاجئين بالأولمبياد المقبلة .. و مدربه يؤكد أن مستواه يؤهله للفوز

يشارك فريق من اللاجئين في دورة الألعاب الأولمبية، باعتماد من اللجنة الأولمبية الدولية، والتي ستقام في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2020، كما كان الحال عام 2016، وسيكون من ضمن الفريق لاعب كاراتيه سوري.

وقال موقع “اوفينياخ أونلاين” الألماني، السبت الماضي، إنه تم تأكيد أول الرياضيين المشاركين في هذا الفريق، وهو لاعب الكاراتيه السوري، وائل شعيب، الذي يتدرب في نادي الرياضات القتالية، غي كي فاو لوتوس، ببلدية إبيرتسهاوزن، بولاية هيسن الألمانية.

وأضاف الموقع أن لاعب الكاراتيه كان قد شارك فريق اللاجئين في دورة الألعاب الأولمبية التي جرت عام 2016، بمدينة ريو دي جانيرو، في البرازيل، حيث أرادت اللجنة الأولمبية بذلك منح الرياضيين اللاجئين فرصة.

ويعيش وائل بمدينة أوربراخ، ووجد مكاناً له في نادي الرياضات القتالية في إبيرتسهاوزن، علماً أنه كان لاعباً في المنتخب السوري الذي شارك ببطولة العالم في بلغراد، عام 2010.

وتمكن اللاعب الذي سيبلغ من العمر 30 عاماً قريباً، رغم الأوقات الصعبة التي مر بها في السنوات الماضية، من استعادة لياقته البدنية.

ويتحدث وائل اللغة الألمانية بشكل جيد، بعد عامين من وصوله للبلاد، حيث بدأ في أيلول تدريبه المهني كمسؤول لياقة بدنية في مركز “فيتنس فابريك” في بلدية إبيرتسهاوزن، ويستغل كل دقيقة من وقت فراغه في التدريب.

ويدرب وائل في الكاراتيه المدرب ارنيس ايركو كلاس، كما يدربه البطل الأوروبي في الكيك بوكسينغ، حسين إمام.

وأصبح لدى وائل دافع كبير، بعد تلقيه خبر مشاركته في الألعاب الأولمبية في طوكيو، حيث قال إنه يتدرب كل يوم، كما يسعى لأن يكون في أفضل جاهزية بعد ثلاث سنوات، فيما عبر كالاس عن ثقته من أن مستوى وائل يؤهله للحصول على ميداليات.

وأضاف كالاس: “وائل شاب مجتهد جداً ويحترم التعليمات، كما أنه يقبل برأيي على الرغم من أنني شخص صعب المراس في بعض الأحيان”.

المصدر : Offenbach Online

شام تايمز

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