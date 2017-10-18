باولينيو يتحدث عن شرف اللعب بجوار ميسي

قال البرازيلي باولينيو، لاعب برشلونة الإسباني، إن اللعب بجانب “أفضل لاعب في العالم، في إشارة لزميله في الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، يعد بمثابة “شرف”.

وقال باولينيو قبل مواجهة أوليمبياكوس اليوناني غدا، في دوري الأبطال، إن ميسي ساعده “كثيرا” في التأقلم على اللعب في برشلونة.

وصرح اللاعب: “إذا لعبت بجانبه، ما يجب أن تفعله هو أن تصل له الكرة في أفضل صورة ممكنة”.

وأعرب البرازيلي عن سعادته أمام إمكانية خوض أول مباراة له في دوري الأبطال.

وأضاف باولينيو: “لم يسبق لي اللعب في هذه البطولة، وما يحمسني أكثر هو أنني سأفعل هذا بقميص برشلونة”.

واعتبر اللاعب أنه تأقلم “بصورة كاملة على النادي”، مشيرا إلى أنه يشعر بـ”الراحة والهدوء” في فريقه الجديد، بعدما بدد كل الشكوك التي أثيرت حول التعاقد معه.

وأكمل باولينيو: “حينما وصلت لبرشلونة، كنت أدرك شكوك البعض حولي، لكن هذا الأمر لم يكن في رأسي، لدي ثقة في فرصي وأحاول القيام بعملي واحترام الكل”.

شام تايمز

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