رونالدو يتخطى رقم أسطورة ريال مدريد ويطارد ميسي

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، رقمًا جديدًا بمشاركته اليوم الثلاثاء، أمام فريق توتنهام الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتخطى المهاجم البرتغالي رقم أسطورة ريال مدريد راؤول جونزاليز في قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ دوري الأبطال، ليصبح في المرتبة الثالثة بـ 143 مشاركة.

ووفقًا لشبكة “أوبتا” المتخصصة في الأرقام والإحصائيات يحتل إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي الحالي، وريال مدريد السابق صدارة قائمة الأكثر مشاركة بـ 166 مباراة، يليه تشافي هيرنانديز نحم برشلونة السابق، بـ151 مباراة، ثم كريستيانو رونالدو بـ143، وراؤول بـ142 مباراة، ثم ريان جيجز بـ141 مباراة.

يشار إلى أن كريستيانو رونالدو أحرز هدفًا من ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة توتنهام، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1).

وأوضحت الشبكة أن رونالدو بعد هذا الهدف أصبح يملك 13 هدفًا أمام الفرق الإنجليزية في 17 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ليحتل المركز الثاني خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي سجّل 17 هدفًا أمام أندية البريمييرليج.

كووورة

شام تايمز

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