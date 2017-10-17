مدير عام البريد: لن تعود شركة العنكبوت للحوالات للعمل قبل تسديد التزاماتها

أكد أحمد سعد مدير عام المؤسسة العامة للبريد أن وضع شركة العنكبوت للحوالات المالية يتابع بشكل يومي من المؤسسة والجهات المعنية وصولاً إلى تسديد قيم الحوالات للمواطنين.

وأضاف إنه تم بتاريخ الحادي عشر من الشهر الجاري إبلاغ إدارة الشركة خطياً مضمون محضر الاجتماع الذي جرى بين مؤسسة البريد والمصرف المركزي وأمن الاتصالات والذي خلص إلى توقيف الشركة وفروعها عن خدمة استلام وإرسال أي حوالات مالية جديدة لحين دفع جميع الالتزامات المترتبة عليها… مع إعطائها مهلة عشرة أيام (أي حتى 21/10/2017) للانتهاء من تسديد التزاماتها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها مؤكداً عدم جواز استئناف عملها قبل إبلاغ المؤسسة والجهات المعنية بأنها أنجزت تصفية حقوق الناس وقبل التأكد من ذلك من قبل لجان يتم تشكيلها لهذه الغاية.

من جهة ثانية أكد القائمون على مراكز الشركة في طرطوس أن الشركة وفروعها توقفت عن خدمة استلام الحوالات بين المحافظات منذ عدة أيام وباشرت بتسديد الحوالات وفق أسس اعتمدتها إدارة الشركة بدمشق ونتيجة ذلك تراجع حجم الالتزامات المطلوبة في طرطوس لنحو عشرة ملايين ليرة وعلى مستوى القطر لنحو /200/ مليون..

وتوقعوا استكمال تسديد الالتزامات من الآن وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري وبعدها يتم استئناف العمل بعد موافقة الجهات المعنية.

وكانت الوطن نشرت في عددها الصادر بتاريخ 9/10/2017 مادة بعنوان «العنكبوت للحوالات المالية لا تسدد المبالغ لأصحابها.. العص: شكاوى عديدة على الشركة والمطلوب تسديد المبالغ المحولة سابقاً» خلصت إلى ضرورة توقيف الشركة عن العمل لحين معالجة وتسديد حوالات المواطنين التي سبق أن تم تحويلها من خلال مراكزها من جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار ما حصل.

الوطن

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes