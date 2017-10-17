السعودية : ضبط عصابة سرقت ألماساً بمليوني ريـال في الرياض

ضبطت شرطة الرياض عصابة سرقت أحجاراً كريمة من الألماس قيمتها حوالي مليونا ريال.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه “بتاريخ 19/10/1438هـ تلقت الجهات الأمنية بلاغاً من وافد (هندي الجنسية / يعمل مندوب مبيعات) عن قيام مجهولين بالدخول عليه في مقر سكنه وسط العاصمة الرياض في وقت متأخر من الليل وتقييده والاستيلاء على حقيبة بها أحجار كريمة (ألماس) تقدر قيمتها السوقية بقرابة المليوني ريال ومبلغ نقدي قدره مئة ألف ريال، وميزان مخصص لوزن المجوهرات، وثلاثة أجهزة هاتف محول تحت تهديد السلاح، وارتكابهم الفرار لجهة غير معلومة”.

وقال الناطق بحسب ما نقلت قناة العربية السعودية، إنه تم تشكيل فرق عمل “على قدر عالٍ من الكفاءة والخبرة بإشراف مباشر من قبل مدير شرطة المنطقة”، عملت على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بالإطاحة بالجناة.

ووفقاً لما تم اتخاذه من إجراءات، حسب الناطق، فقد توفرت معلومات لدى مركز شرطة منفوحة عن قيام أحدهم بعرض كمية من الأحجار الكريمة للبيع بشكل سري، وأسفرت الجهود عن القبض عليه وعلى آخرين من شركائه وهم سعوديان ويمنيان وهندي وبنغالي.

وبتفتيش منزل أحدهم، عثر على كمية كبيرة من المسروقات، إضافة إلى بعض المضبوطات ذات الصلة بالبلاغ، ومجموعة من الأسلحة النارية والبيضاء، كما تأكدت صلتهم بحادثة سلب مبلغ 120 ألف ريال من وافد فلبيني عائدة للشركة التي يعمل بها سبق الإبلاغ عنها.

وبسماع أقوالهم، أقروا بارتكاب الحادثتين بتخطيط مسبق متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، وتم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص .

شام تايمز

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