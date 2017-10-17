أمريكا : مزحة رجل مسن تتسبب بإخلاء مطار في نيويورك

أخلت السلطات الأميركية، مطار لاغوارديا في مدينة نيويورك امس الأحد، بعد مزحة أطلقها رجل مسن يبلغ من العمر 70 عاماً بوجود قنبلة.

وأطلق الرجل المسن ويدعى جون بارك، هذه المزحة، بعد أن ثار غضبه بسبب ارتفاع رسوم الأمتعة التي يريد نقلها بالطائرة في رحلته إلى مدينة ديترويت، والتي بلغت 50 دولاراً، وصرخ بوجود قنبلة داخل أمتعته.

وأوقفت مديرية الأمن في مدينة نيويورك بارك بعد إرسالها طاقم تفكيك متفجرات، وأخلت المطار لمدة ساعتين.

وعند مثوله أمام محكمة منطقة كوين (إحدى أكبر أحياء نيويورك)، بعد توجيه تهمة “التهديد بالإرهاب” قرر القاضي إطلاق سراح بارك بدون كفالة.

وقال بارك في جلسة المحاكمة: “أنا آسيوي، في ثقافتنا مفاهيم أخرى للمزاح”.

( ANADOLU )

شام تايمز

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