الرئيس الآيسلندي يفقد وعيه و يكسر أنفه في الحمام !

أصيب الرئيس الآيسلندي غودني يوهانسن بكسر في الأنف وفقد وعيه أثناء تمتعه برغوة الصابون في حمام ساخن.

وكشف الرئيس الآيسلندي على حسابه في “فيسبوك”، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، أن رأسه ارتطم بحافة حوض الحمام وأغمي عليه، وأدى الارتطام في الحمام إلى كسر أنفه وفقدانه الكثير من الدماء بالإضافة إلى رضوض في الوجه استدعت نقله إلى المستشفى.

وقال يوهانسن: “أنا الآن بصحة جيدة”، مشيرا إلى “أن الحمام الدافئ والمريح كان في النهاية ساخنا ومريحا جدا”.

شام تايمز

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