بالفيديو .. مايكروسوفت تبني مكاتب جديدة لموظفيها على الأشجار !

بنت شركة مايكروسوفت بعضَ المكاتب على الأشجار لموظفيها، في حينِ يقعُ بعضها على ارتفاعِ 4 أمتارٍ فوقَ سطحِ الأرض، ويمتلكُ الكثيرَ من الجدرانِ المتفحمة بالخشب وسقفٍ مرتفع بالكامل.

ووفقا لما نشره موقع The Verge، الأمريكي، فقد جاءت هذهِ الخطوة من مايكروسوفت لتوفيرِ مساحاتٍ مريحة أكثر للاجتماعات وأماكن أكثر للتفكير والإبداع، وأنشأت الشركة 3 منازلٍ على الأشجار استلمت منهما اثنينِ حتى الآن وانتقلَ بعضُ الموظفين إليهم، وتضمُ هذهِ المكاتب قاعاتِ اجتماعات يمكنُ للموظفين استخدامها والعمل بداخلها.

وكشفت الشركة وفق ما اوردت قناة الآن اللبنانية، أن المكاتب الجديدة تقف اليوم على ارتفاع ما يقارب 4 أمتار، وتم تدعيم الأماكن بحيطان من الخشب، مدعومة بمنفذ لإدخال الضوء الطبيعي من الشمس، إضافة إلى شبكة واي فاي للإنترنت وقوابس شبه مخفية للكهرباء، ومقاعد مانعة لتسرب الماء، وكراسي غير قابلة للصدأ ومظلات خشبية، كما تمتلك هذه المكاتب كافتيريا داخلية ومطعم للشواء مدمجة في حاوية الشحن.

شام تايمز

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