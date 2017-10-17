مخالفات مرور بـ 32 ألف دولار تؤدي بامرأة إسكتلندية إلى الإفلاس

اضطرت سيدة اسكتلندية إلى إعلان إفلاسها وطلب الحماية القانونية من الدائنين بعد أن تلقت مخالفات مرورية بقيمة 24 ألفا و500 جنيه إسترليني (32 ألف دولار)، وهي مخالفات قامت بتثبيتها المحكمة بحق السيدة ولم تجد مفراً من دفعها سوى بإعلان الإفلاس.

وبحسب ما نشرت وسائل الإعلام في بريطانيا، فإن السيدة كارلي ماكاي (29 عاماً) تجاهلت مئات المخالفات المقيدة على سيارتها، والتي كانت تحرر لها بسبب وقوفها المتكرر واليومي أمام منزل والدتها، لتكتشف لاحقاً أن الوقوف في ذلك المكان كان ممنوعاً، وتنتهي المحكمة إلى إلزامها بدفع مخالفات المرور التي أصبحت رقماً باهظاً.

واضطرت ماكاي التي تقطن في مدينة “بازلي” في اسكتلندا إلى إعلان إفلاسها، وفقاً لما اوردت قناة العربية، وتبين أنها تعمل ضمن “طاقم طائرة” ويوجد ديون مترتبة عليها تبلغ قيمتها 37 ألفاً و546 جنيها إسترلينيا.

وقالت والدة ماكاي إن “تكتيكات البلطجة والضغط مورست على ابنتها”، في إشارة إلى احتجاجها الشديد على المخالفات الباهظة التي تم فرضها على ابنتها.

وأضافت الأم: “ماكاي كانت تعيش معنا لمدة ثلاث سنوات ولديها كل الحق في أن توقف سيارتها أمام المنزل”، مشيرةً إلى أنها منذ علمت بهذه المخالفات التي تم إلزامها بها لم تزر المنزل.

وتعتبر مواقف السيارات من أكثر أسباب تكبد السائقين في بريطانيا للمخالفات، وذلك بسبب كونها تفتقد نظاما موحدا، حيث يتوجب على السائق أن يتفقد النظام المعمول به في كل مكان على حدة لإيقاف سيارته.

كما أن مواقف السيارات الخاصة تضع أنظمة خاصة بها وتفرض مخالفات بناء على نظام خاص تقوم هي بوضعه، وهو ما يجعل كثيراً من السائقين ينزلقون نحو بعض المخالفات التي تكبدهم خسائر مالية كبيرة.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes