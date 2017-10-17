ألمانيا : الرجل الأكبر سناً في البلاد يحتفل بعيد ميلاده

أتم الرجل الأكبر سنا في ألمانيا، يوم الأحد عامه الـ 112، وأكد بريند بولوسكي، عمدة مدينة هافلبرج الألمانية أن الرجل المعمر ويدعى غوستاف غرينيت، أمضى يومه داخل محيط الأسرة في المدينة الواقعة في ولاية سكسونيا آنهالت.

وأضاف العمدة أنه هنأ غرينيت بشكل شخصي، وقال “لقد تبادلنا أطراف الحديث بشكل لطيف للغاية”، وتابع أنه يتمتع بحالة جيدة ولياقة ذهنية “وقد سُرَّ كثيرا بالتهاني والهدايا”.

وقدم العمدة لغرينيت بطاقة تهنئة بالإضافة إلى سلة بها بعض الأشياء مثل زجاجة صغيرة من خمر عشبي، وقال “يشرفنا قول إن أكبر الألمان سنا موجود عندنا في المدينة”.

ويذكر أن غرنيت مع تقدمه في السن لا يزال يعيش في مسكنه الخاص وترعاه أسرته.

وقد وُلِد، عامل الآلات الماهر، في الخامس عشر من عام 1905 في مدينة شتيتن، وقالت إحدى حفيداته إن جدها لا يزال يتمتع باللياقة الذهنية ويمكنه الحساب بشكل جيد، مضيفة أنها تحضر له الغداء كل يوم ثم يتبادلان أطراف الحديث كما أنها تقرأ لجدها من الصحيفة.

وتابعت أن غرنيت يحب متابعة مباريات كرة القدم مساء، كما أنه يحب إلقاء النكات، “وقد قال لي عندما شكوت ألما في ركبتي أثناء نهوضي من على طاولة الغداء، انتظري أولا حتى تبلغي عمري”.

(DPA-DW)

شام تايمز

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