سامسونج تطلق جهازاً جديداً لتعقب الأطفال والأشياء الثمينة

أعلنت شركة سامسونج اليوم الاثنين عن إطلاق “سامسونج كونكت تاج” Samsung Connect Tag، وهو جهاز جديد يستخدم تقنيات الاتصال الخلوي لمساعدة المستخدمين على متابعة وتقفي أثر الأشياء الثمينة، مثل الأطفال والحيوانات الأليفة.

وقالت عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الكورية الجنوبية في بيان على موقعها الإلكتروني: “إن سامسونج كونكت تاج هو أول منتج محمول متاح تجاريًا في العالم يستخدم تقنية الشبكة ضيقة الحزمة NB-IoT أو Cat.M1”.

يُذكر أن NB-IoT هو معيار للاتصالات الخلوية صُمم خصيصًا لاستغلال البيانات الصغيرة والاستهلاك المنخفض للطاقة والقدرة على الاتصال نحو آمن بالإنترنت للحصول على خدمات التحديد الأمثل للمواقع.

وأضافت سامسونج أن “كونكت تاج” يوفر إشعارات ذكية للمواقع قائمة على شبكة NB-IoT أو Cat.M1، مستفيدًا تمامًا من خدمات الإنترنت لتحديد معلومات المواقع لزيادة أمان العائلة وراحة البال.

وأوضحت الشركة أن “كونكت تاج” سوف يستخدم كلًا من نظام تحديد المواقع العالمي GPS، ونظام تحديد المواقع القائم على شبكات واي فاي WPS، والمُعرِّف الخلوي Cell ID، ليكون قادرًا على تلقي معلومات دقيقة للمواقع سواء داخل المنازل أو خارجها.

ووفقًا لسامسونج، يمكن ربط الجهاز بحقيبة الظهر الخاصة بالأطفال لمعرفة أماكن وجودهم بدقة، كما يمكن ربطه بطوق الكلب لئلا يضيع، إضافة إلى إمكانية جعله علّاقة للمفاتيح للحيلولة دون فقدانها.

وذكرت الشركة أن “كونكت تاج” سوف يكون مرتبطًا بالنظام البيئي لإنترنت الأشياء الخاص بسامسونج، “سمارت ثينجز” SmartThings، ليعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة المنزلية الذكية من خلال المنصة، مثل أن تدرك المصابيح المنزلية وجهاز التلفاز اقتراب المستخدم من المنزل لتعمل تلقائيًا.

يُشار إلى أن الجهاز صغير، إذ يأتي بأبعاد 42.1x42x11.9 ميليمترًا ويزن 25 جرامًا، ويدعم شرائح الاتصال الإلكترونية eSIM، وهو يأتي مزودًا ببطارية سعتها 300 ميلي أمبير/ساعة، ثم إنه مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، مما يعني أنه قادر على الصمود تحت عمق 1.5 مترًا من الماء لمدة نصف ساعة.

المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية

شام تايمز

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