هل تفعلها “آبل” وتنتج “آيفون” قابلاً للطي؟

أطلقت “آبل” مشروعاً لانتاج هاتف “آيفون” بشاشة قابلة للطي بالتعاون مع شركة LG، وفقاً لما كشفه تقرير لموقع ” The Bell”.

وبحسب الموقع، فإن “آبل” ستعتمد على “ال جي” بصناعة الشاشات القابلة للطي وليس “سامسونغ” خوفاً من تسريب خططها عبر الأخيرة.

ويشير التقرير إلى أن “سامسونغ” قد تقدم أول هاتف ذكي بشاشات مرنة خلال العام المقبل، بينما لا تتوقع “آبل” انتاج ذلك قبل عام 2020 ما قد يعني إطلاق هاتفها الجديد بالشاشات المرنة خلال العام 2021.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن “إل جي” بدأت قبل سنتين أو ثلاث بالعمل على تلك التقنية، وأنتجت هاتفاً بشاشة قابلة للطي، وهي تعمل الآن على رفع مستوى متانة المنتج ومعدل العائد.

وتعتمد “آبل” حالياً على “سامسونغ” كمورد وحيد لشاشات Oled المستخدمة في “آيفون X”، والتوجه لإضافة “ال جي” يزيد الإنتاج ويخفض التكلفة.

شام تايمز

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