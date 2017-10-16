الدولار بين 487 و497 ليرة في «السوداء» والحاكم يطمئن: التزام المصارف بشراء حصيلة القطع من مؤسسات الصرافة بدءاً باليوم

واصلت الليرة تحسنها أمام الدولار الأميركي، إذ سجلت أسعار الصرف الرسمية 511 ليرة للدولار لوسطي المصارف وشركات الصرافة و508 ليرات للحوالات الخارجية، على حين انخفض صرف الدولار أمام الليرة في السوق الموازية «السوداء» ملامساً مستوى 487 ليرة في بعض المناطق ليسجل أعلى مستوى عند 497 ليرة في دمشق.

ترافق ذلك مع توقف مؤسسات الصرافة يوم أمس عن عمليات بيع وشراء الدولار لعدم توافر سيولة بالليرة السورية لديها، وذلك على خلفية توقف مصرف سورية المركزي عن شراء حصيلتهم اليومية من القطع الأجنبي، على أن تقوم المصارف العاملة في القطر بهذه المهمة، لكي يقوم المصرف بدوره الحقيقي والفعّال في سوق الصرف.

وفي اتصال هاتفي مع حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أكد هذه الأمر، موضحاً السبب بأن المصارف تجهّز التعليمات التنفيذية التي تم إصدارها من قبل المصرف المركزي يوم أمس الأول حول شرائها للحصيلة اليومية للقطع أجنبي من مؤسسات الصرافة،

مؤكداً أن المصارف ستكون جاهزة اليوم للالتزام بالقرار، منوهاً بعقد اجتماع أمس مع مؤسسات الصرافة لشرح تفاصيل ما جرى، مشدداً على أن الأمور سوف تعود إلى طبيعتها بدءاً من اليوم.

الوطن

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes