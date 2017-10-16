أمريكي يكتشف فوزه بـ 24 مليون دولار عبر تقرير إخباري !

قال رجل من مدينة نيوجرسي الأمريكية بأنه اكتشف فوزه بمبلغ 24 مليون دولار في اليانصيب، بفضل تقرير إخباري تلفزيوني كان يتابعه بالصدفة.

وقال جيمي سميث (68 عاماً) لمسؤولي اليانصيب في #نيويورك بأنه كان يشاهد تقريراً تلفزيونياً أثناء نشرة الأخبار المسائية، يتحدث عن جائزة يانصيب ربحت مبلغ 24 مليون دولار في شهر مايو 2016، ولم يطالب بها أحد حتى الآن.

وكان جيمي قد اشترى مجموعة من بطاقات اليانصيب في تلك الفترة ووضعها في جيب قميصه ونسي أمرها، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وبعد أن شاهد جيمي التقرير الإخباري هرع إلى قميصه المعلق في الخزانة ليتفحص البطاقات التي ظلت في جيب قميصه لأكثر من عام، وكانت المفاجأة، عندما تبين له أن رقم البطاقة التي ظهر في التقرير الإخباري يتطابق مع رقم إحدى البطاقات لديه.

وفي تعليق له على ما حدث، قال جيمي بأنه لم يصدق عينيه، وأنه أصيب بالصدمة لدى معرفته بأنه فاز بالجائزة الكبرى. وأضاف: “اعتدت أن أسحب تذاكر اليانصيب منذ عام 1960، ولكني لم أتخيل أبداً أن أفوز بمبلغ ضخم كهذا في حياتي”

ويعتزم جيمي الاجتماع بجميع أفراد أسرته، ومناقشة الأمر معهم لاختيار الطريقة المثلى للتصرف بالثروة التي هبطت عليه.

شام تايمز

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