نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية ميا خليفة تكشف عن مهنتها الجديدة

تستعد نجمة الأفلام الإباحية اللبنانية ميا خليفة ، البالغة من العمر 24 عاما، لخوض تجربة جديدة في عالم التلفزيون بعد اعتزالها عالم الأفلام الإباحية.

وسبق أن أعلنت “خليفة” في شهر يوليو/تموز الماضي، اعتزالها عالم الأفلام الإباحية، للإعلان عن رغبتها في خوض تجربة تقديم البرامج، وفق ما ذكرته قناة LBC اللبنانية.

وكشفت ميا في مقطع فيديو لها، أنها تستعد للتعاون مع نجم كرة السلة السابق، الأمريكي غيلبرت اريناس، لتقديم برنامج رياضي يومي على قناة Complex عبر موقع “يوتيوب”.

يذكر أن ميا خليفة حازت على لقب الشخصيات الأكثر بحثا في العام 2016، حيث نالت شهرتها الواسعة من خلال مقاطعها الإباحية.

شام تايمز

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