بالفيديو .. كائن غريب ضخم يخرج من مرحاض منزل في ماليزيا

أظهر مقطع فيديو صادم تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة خروج كائن غريب يشبه الثعبان من مرحاض عائلة في ماليزيا ، ويُظهر المقطع كائنًا يشبه الثعبان الضخم وهو يزحف من حمام العائلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعتقد الأسرة من ولاية “ألور سيتار” في ماليزيا، أن الحيوان كان يعيش في مواسير الصرف الصحي، ولكنه خرج بحثًا عن الغذاء عندما أصبح حجمه أكبر من مسكنه.

وفي المقطع يمكن رؤية الحيوان الهائل الذي يتميز برأس صغير وجسم سميك على خلاف الثعابين، ولكن من الجدير بالذكر أن جسم الثعابين يصبح أكثر سمكًا بعد تناول وجبة، وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، وكان المصور زول حنيف أنيب، 25 عامًا، في منزله مع زوجته “بوتيري” عندما ظهر الوحش.

وقال: “كان مخيفًا جدًا. ويبدو أنه أتى من المرحاض، أعتقد أن المخلوق كان يعيش داخل مواسير الصرف الصحي المتصلة بفتحة المرحاض، لأنني فحصت المرحاض بعد الحادث ولم أجد نقطة دخول أخرى”.

وأضاف: “كان طوله حوالي مترين وبدينًا للغاية، ولست متأكدًا ما إذا كان ثعبانًا أو نوعًا من المخلوقات البحرية أو أتى من مستنقع، فقد كان رأسه صغير جدًا وكان له ذيل قصير، ولم يبدو كالثعبان”.

وأوضح: “منزلي محاط بحقول الأرز وربما يكون هذا هو منشأ الكائن”، وأخيرًا، وضع أنيب وزوجته الحيوان الغامض في كيس وأطلقا سراحه في نهر قريب.

شام تايمز

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