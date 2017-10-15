السعودية : ضبط حداد يعمل ممرضاً في مستوصف بالرياض !

ضبطت الأجهزة الأمنية السعودية وافداً عربياً بمهنة حداد يعمل في وظيفة ممرض بأحد المستوصفات الخاصة بمحافظة المزاحمية بمنطقة #الرياض .

وتم كشف مخالفة الوافد بعد استدعاء الدوريات الأمنية للمستوصف على خلفية مشاجرة وقعت بين أحد المواطنين من جهة، والوافد و إحدى الممرضات من الجهة الأخرى.

وبحسب صحيفة الجزيرة السعودية، فإن رجال الدورية اكتشفوا مخالفة الوافد خلال تحققهم من بطاقة هويته، حيث تبين أن مهنته حداد، في الوقت الذي يمارس فيه مهنة التمريض، وعليه جرى تسليمه للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

شام تايمز

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