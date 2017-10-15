مصرية تحضر عرس شريك حياتها أثناء زواجه من أخرى !

أثارت سيدة مصرية، حالة من الجدل بين نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بعد أن قررت حضور عرس شريك حياتها أثناء زواجه من أخرى.

وأشعلت الصور والروايات المختلفة مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، بين من ينظرون إلى الأمر من وجهة نظر دينية (لأن الدين الإسلامي قد سمح للرجل بتعدد الزوجات)، ومن ينظرون إليه من وجهة نظر عصرية من واقع أن تعدد الزوجات تقليد من الماضي.

أكد البعض أن أحدا لا يعلم ما الذي دفع الزوج إلى الزواج مرة أخرى، لكن بسمة ترد بأن “الزواج تضحية، وأن أهم شيء فيه هو سعادتها بجانب زوجها، حتى لو تزوج بأخرى”.

شام تايمز

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