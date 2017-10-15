بلجيكا : السلطات تسحب إقامات عشرات اللاجئين بعد اكتشاف زيارتهم لبلادهم سراً في إجازة غالبيتهم من العراقيين والأفغان

سحبت السلطات البلجيكية إقامة 44 لاجئاً، منذ سنة ونصف وحتى الآن، بسبب ذهابهم لبلدانهم في إجازة، غالبيتهم من العراقيين والأفغان.

وقالت صحيفة دا مورخن، البلجيكية، أمس الجمعة، إنه ليس كل لاجئ يحصل على حق الحماية في بلجيكا مجبراً أن يبقى ضمن الحدود البلجيكية، لكن عندما يعود اللاجئ لبلاده التي يفترض أنه هرب منها، تقوم الهيئة العامة للاجئين وعديمي الجنسية بقرع الجرس، بحسب وصفها.

وتم خلال السنة والنصف الماضية التحقيق في 118 حالة، ما أدى لسحب إقامة 44 شخصاً، فيما يتم التحقيق حالياً مع أكثر من نصف الحالات السابقة.

وقال وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانكن، إن الهيئة تفحص كل حالة بشكل منفرد، حيث يوجد فرق بين شخص ذهب إلى بلده بسبب حادثة وفاة أو لتنظيم أوراق، وبين شخص ذهب لقضاء إجازة لثلاثة أشهر، في تلك الحالة الأخيرة من الصعب القول إن الشخص يواجه حالة خطرة في بلده.

وأوضحت الصحيفة أن اللاجئين يذهبون من مطارات في بلدان مجاورة مثل مطار سخيبهول في أمستردام، (عكس السير دوت كوم)، ودوسلدورف أو فرانكفورت في ألمانيا.

وكان تيو فرانكن طالب زملاءه الأوروبيين، في لوكسمبورغ، بأن يتشاركوا المزيد من المعلومات، حول هذه الحالات.

المصدر : De Morgen

شام تايمز

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