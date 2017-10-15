تركيا : الشرطة تنجح بتحرير سوري و مصري اختطفتهما عصابة .. و تقبض على امرأتين قدمتا لاستلام الفدية !

تمكنت قوات الأمن التركية من تحرير مختطفين أحدهما طالب جامعي سوري، في مدينة اسطنبول.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، السبت، إن 4 مسلحين اقتحموا قبل أيام منزل الشابين السوري محمود الأحمد (20 عاماً)، والمصري عبد الرحمن علي (19 عاماً)، واختطفوهما.

وتواصلت العصابة الخاطفة مع عائلة الطالب الجامعي السوري، المقيمة في دبي، وطلبت فدية قدرها 30 ألف دولار، مقابل إطلاق سراح المختطفين.

واتصل والد الشاب مع ابنه الآخر في تركيا، وطلب منه التواصل مع الشرطة، لتبدأ فرق المفاوضات وتحرير الرهائن التابعة لمديرية الأمن العام في اسطنبول عملها.

وطلبت قوات الأمن من شقيق المختطف تحديد موعد مع العصابة لتسليم الفدية، وحددت الأخيرة موعد التسليم يوم الأربعاء (11/10)، داخل مركز للتسوق في اسطنبول.

وخلال عملية التسليم المفترضة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على كل من حنين حجازي (35 عاماً)، وفيروز أحمد الحمدان (30 عاماً)، اللتان حضرتا -مع المختطفين- لاستلام الفدية.

ولم تذكر الصحيفة جنسية الامرأتين اللتان تم تحويلهما للنيابة العامة بعد استكمال التحقيقات.

المصدر : Hurriyet

شام تايمز

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