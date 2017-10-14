” بوينغ ” تدخل عالم التاكسي الطائر ( فيديو )

أكدت شركة #بوينغ الأمريكية نواياها بدخول سوق المركبات الطائرة الصغيرة بعد إعلانها عن شراء شركة “Aurora Flight Sciences” المتخصصة في مجال التقنيات الذكية للطائرات.

تأتي تلك الخطوة من بوينغ في الوقت الذي تتنافس فيه عدة شركات عالمية على الاستحواذ على مراكز متقدمة في مجال المركبات الصغيرة الطائرة والتي من المتوقع أن تشكل أساس التنقل الفردي في السنوات المقبلة.

وتبعا للمعلومات التي اوردتها قناة روسيا اليوم، فإن “شراء بوينغ لـ (Aurora Flight Sciences) سببه سعيها لتكون منافسة لشركات كـ Lockheed Martin في دخول مناقصات لتصنيع مركبات طائرة صغيرة مخصصة للبنتاغون، فالخبراء في Aurora Flight Sciences يملكون خبرة كبيرة في مجال تصنيع تلك المركبات، ويعملون حاليا على مشروع DARPA XV-24A المتوقع أن يكون منافسا قويا في مجال التاكسي الطائر”.

ويذكر أن إيرباص المنافس الأكبر لبوينغ في سوق الطيران أعلنت هي الأخرى منذ مدة عزمها دخول سوق المركبات الطائرة الصغيرة، عندما استعرضت خلال معرض جنيف 2017 للسيارات مشروع سيارة صغيرة طائرة قادرة على تغيير مفهوم التنقل في المستقبل.

شام تايمز

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