بعد 4 سنوات من تهربه .. ابنة النجم توم كروز تتوسل لرؤيته

يبدو أن نجوم هوليوود ليس لديهم الوقت الكافي لرؤية أبنائهم، فهذا ما حدث مع “سوري توم كروز”، ابنة النجمين توم كروز وكاتي هولمز البالغة من العمر 11 عامًا، والتي لم تر والدها منذ 4 سنوات.

ووفقا لصحيفة “إنترناشيونال بيزنس تايمز” البريطانية يتهرب توم كروز من لقاء ابنته رغم توسلاتها له لزيارته.

ونقلت الصحيفة عن مجلة “هوليود لايف” المتخصصة في أخبار النجوم، أن سوري توسلت إلى والدها ليأتي لزيارتها وتساءلت: “هل فعلت شيئا ليبتعد عني على مدار 4 سنوات؟”.

ورغم ذلك، أكدت سوري أنها ما زالت تحب والدها وتريد أن تكون معه، وفقاً لما ذكرت شبكة إرم نيوز، ويبدو أن سوري لا تتبنى ذرائع والدتها، التي أشارت إلى قضاء توم كروز بعض الوقت مع أطفاله الآخرين من نيكول كيدمان فيما يتجاهل ابنته منها.

وسخرت المجلة من توم الذي يؤمن بـ ”السيانتولوجيا” وهو علم المعرفة في المعتقدات والممارسات الدينية، وقالت: “إن توم الذي يؤمن بالسيانتولوجيا قد يفكر أن يطلب من الكنيسة استثناء للسماح له بزيارة ابنته”.

شام تايمز

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