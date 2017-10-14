بريطانيا : السجن لصاحب مصنع استخدم خلاط إسمنت لتحضير الكباب

قضت محكمة بريطانية بالسجن لمدة أربعة أشهر وغرامة مالية زادت عن 50 ألف جنيه استرليني (65 ألف دولار)، على صاحب منشأة لتوريد اللحوم لمطاعم الكباب، بعد أن ثبت استخدامه خلاط إسمنت لتحضيرها.

وكانت الشرطة، قد ألقت القبض على سوكرو أحمد في مقاطعة سيفنواكس، بعد إدانته بانتهاك قوانين سلامة الأغذية، وتمت مصادرة نحو 6 أطنان من اللحوم، التي اعتبرت غير صالحة للاستهلاك البشري، بحسب موقع ميترو البريطاني.

وأمر القاضي، شركة “يوكي تشيكن دونر آند بولوتري” بدفع مبلغ 30 ألف جنيه إسترليني كغرامة على مخالفة القوانين الصحية، و23 ألف إضافية لتكاليف الدعوى، بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية، بالإضافة إلى حبس صاحب الشركة لمدة 4 أشهر، ومنعه من ممارسة الأعمال التجارية المتعلقة بالأغذية في المستقبل.

وتم الإفراج مؤخراً، عن مجموعة من الصور، تظهر خلاط الإسمنت واللحوم التي تم تحضيرها باستخدامه.

وقال ماثيو ديكينز، عضو مجلس إدارة المقاطعة للخدمات التجارية “هذا واحد من أخطر الانتهاكات لقوانين الأغذية التي شهدناها. يجب أن يكون المستهلكون قادرين على أن يثقوا بأن يتم إعداد اللحوم في بيئة آمنة. ولم يعر السيد سوكرو وشركته أي اهتمام لقوانين سلامة الأغذية الموضوعة لحماية الجمهور”.

شام تايمز

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