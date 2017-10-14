بالفيديو .. اللعبة ” الأكثر إزعاجاً ” تتحول إلى هاتف !

انتشرت اللعبة الأكثر إزعاجا لعام 2017 “سبينر” حول العالم، وتكاد تكون في كل مكان حتى أن النجمة كيم كارداشيان حصلت على نسخة خاصة بها.

ويبدو أن اللعبة تحولت إلى هاتف من إنتاج “Chilli International” ومقرها هونغ كونغ، والذي ظهر على موقع Reddit هذا الأسبوع.

ويأتي الهاتف على شكل لعبة “سبينر” بشاشة مقاسها 1.4 بوصة، وهو متاح بـ 6 ألوان. كما يتميز بوجود ذاكرة داخلية 32 ميغابايت (يمكن توسيعها إلى نحو 8 غيغابايت عبر إدخال بطاقة SD).

ولم يُزود الهاتف الغريب بأي تطبيق، على الرغم من احتوائه على متصفح ويب وبلوتوث، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ويُباع الهاتف حاليا في الهند فقط، بسعر 20 دولارا، على الرغم من وجود إصدارات أخرى من هواتف “سبينر” على موقع أمازون.

الجدير بالذكر، أن لعبة “سبينر” ثلاثية المحاور، تقوم بالدوران بشكل محوري حول نفسها، ويُعتقد أنها تساعد على الهدوء والتخلص من القلق والتوتر.

واختلف الباحثون حول هذه اللعبة ومدى نجاحها في تحقيق الغرض منها، المتمثل في مساعدة الأطفال على التركيز ومعالجة الأرق، كما تقول الجهات المسوقة للعبة.

شام تايمز

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