من فتح البوابة ؟ ! .. قطيع من الذئاب يفر من حديقة و يسبب جدلاً في ألمانيا

تسبب هروب قطيع من “الذئاب” من حديقة حيوانات، بجدل واسع في ولاية بافاريا، بألمانيا.

مجلة “فوكوس” الألمانية، قالت، أول أمس الأربعاء، إن الذئاب فرت من حديقة الحيوانات الوطنية، يوم الجمعة الماضي، بعد أن قام مجهولون بفتح بوابة السور المحيط بها.

وعلى عكس البرية منها التي تهرب عند رؤيتها للبشر، فإن هذه الذئاب تعتبر خطرة، وقد قررت إدارة الحديقة السماح بإطلاق النار عليها وقتلها بعد الفشل بضبطها عن طريق التخدير.

وتمكنت السلطات من قتل 3 ذئاب حتى الآن، من العدد الكلي الذي لم يتم الإفصاح عنه.

ووقفت رابطة “برو ناتسيونال بارك” بجانب قرار الإدارة، فيما قدم يان تورنر الذي يعمل بشكل تطوعي في الحديقة منذ 3 سنوات استقالته، احتجاجاً على القرار.

وقال تورنر: “من الصعب تقبل قرار إطلاق النار على الذئاب، إنه قرار سياسي ولا يمكن أن يكون أخلاقياً”، مضيفاً أنه يتوقع استقالة عمال آخرين في الحديقة.

وأشار تورنر إلى أنه “في كل عام هناك حوالي 40 ألف عضة كلب، ولا يوجد حوادث عض لذئاب، القرار سياسي وأتوقع أنه تم بضغط من وزارة البيئة بعد ارتفاع حدة الأصوات المعادية للذئاب (الصيادون وأصحاب المزارع والحظائر)، ففي السنة المقبلة ستقام الانتخابات المحلية، ولا أحد يرغب بخسارة أصوات الناخبين”.

كما انتقد تورنر طريقة تعامل الحديقة مع هروب الذئاب، إذ أن الإدارة أرسلت خلفها 27 شخصاً، إلا أن الانتشار (بقطر 4 كم) كان يحتم إرسال ما لا يقل عن 100 شخص، ولكان تم حل المشكلة سريعاً لو تم ذلك.

وختمت المجلة بالقول: “في الوقت الذي يستمر فيه البحث عن الذئاب، يبقى السؤال مفتوحاً (من فتح البوابة؟) علماً أنها لا تفتح إلا في الأوقات المحددة للطعام، وهي مزودة بنظام حماية ثنائي، والإدارة تعتقد أنه تم فتحها عمداً، فيما يعتقد تورنر أن أعداء الذئاب هم خلف الحادثة”.

المصدر : FOCUS

شام تايمز

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