أغنية “ديسباسيتو” تحقق رقماً قياسياً بـ 4 مليار مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية المغنيين البورتوريكيين لويس فونسي ودادي يانكي رقماً قياسياً على موقع اليوتيوب، من حيث عدد المشاهدات التي حصدتها أغنيتهما الشهيرة “ديسباسيتو”، في 10 شهور فقط والذي وصل إلى 4 مليار مشاهدة.

وأفادت وكالة (سبوتنيك) الروسية, أن الأغنية التي تم نشر الفيديو الخاص بها على اليوتيوب في 12 كانون الثاني الماضي ، حازت حتى اليوم على 22 مليون إعجاب, و4 مليار مشاهدة .

كما وأصبحت الأغنية الأكثر مشاهدة على الموقع.

من جهته, توجه لويس فونسي بالشكر لجميع المتابعين على صفحته الخاصة على “إنستغرام”، كما أعاد نشر الفيديو مع صور للدمار الذي حل ببورتوريكو بعد الإعصار الذي ضرب البلاد.

وتعرضت بورتريكو منذ 3 أسابيع لإعصار ماريا الذي أدى إلى وقوع خسائر مادية ودمار كبير في الجزيرة بالإضافة إلى مقتل ما لايقل عن 44 شخص من السكان.

وكلمة Despacito”ديسباسيتو” تعنى “ببطء”، وقد دخلت عقول الملايين صغارا وكبارا، حتى أن عددا كبيرا من المشاهير رددوا كلماتها، فيما اكتفى البعض بالرقص على ألحانها أو مجاراتها بلغات متعددة.

يشار إلى أن أغنية “ديسباسيتو” استطاعت أن تحتل قائمة “بيلبورد” لأفضل 100 أغنية, وكلمات الأغنية باللغة الاسبانية, كما قام عدد من المغنيين في العالم بإصدار أغاني قريبة من “ديسباسيتو” بلغات ولهجات مختلفة منها الانكليزية والعربية.

وينحدر فونسي و يانكي من إقليم بورتريكو المستعمرة الاسبانية السابقة والتابع حاليا للولايات المتحدة الأمريكية, و كان لأغنيتهما “ديسباسيتو” أثرًا كبيرًا في رفع نسبة السياحة إلى 47 % في بورتريكو التي أعلن رئيسها إفلاسها منذ عدة أشهر لإعادة جدولة ديونها، والتي وصلت إلى 70 مليار دولار , بحسب وسائل إعلامية.

شام تايمز

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