نيمار سعيد بتأهل صديقه ليونيل ميسي إلى المونديال

أعرب النجم البرازيلي نيمار عن “سعادته” بتأهل منتخب الأرجنتين ولا سيما “صديقه” ميسي إلى نهائيات مونديال روسيا 2018 في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم عن قارة أميركا الجنوبية.

وقال نيمار الذي ساهم بفوز منتخب بلاده على تشيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الأخيرة من تصفيات أميركا الجنوبية: بطبيعة الحال، انا سعيد من أجله، أن أرى صديقا يشارك في بطولة في غاية الأهمية، لكن لدي أصدقاء كذلك في منتخب تشيلي. كان يتعين علينا ان نقوم بواجبنا والفوز في جميع المباريات.

وكان نيمار يلعب إلى جانب ميسي في صفوف برشلونة على مدى 4 مواسم قبل أن ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو في أغسطس الماضي.

وكان ميسي تعملق في صفوف منتخب بلاده في مباراة الحاسمة ضد الإكوادور وقاده إلى نهائيات كأس العالم بتسجيله ثلاثية 3-1.

( AFP )

شام تايمز

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