إيمري يتعهد بمساعدة نيمار.. ويحسم مصير دي ماريا

وعد أوناي إيمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بمساعدته خلال الفترة المقبلة.

وقال إيمري، في تصريحات مطولة عبر صحيفة ليكيب “نساعد نيمار على الترشح لجائزة الكرة الذهبية، سوف نساعده أيضًا على الفوز بها في المستقبل”.

وتابع “هناك بعض اللاعبين الكبار المرشحين للجائزة هذا العام، نيمار لاعب يستحق أن يكون الأفضل”.

وتحدث إيمري، عن مستقبل الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، مؤكدًا أنه لاعب مهم للغاية في صفوف الفريق الباريسي، لما يتمتع به من مهارات وإمكانيات مميزة.

وأضاف “سان جيرمان يحتاج إلى دي ماريا وجميع اللاعبين، نظرًا للكم الكبير الذي نخوضه من المباريات في البطولات المختلفة”.

وأوضح “دي ماريا لم يكن جاهزًا بنسبة 100 بالمئة في الفترة الأخيرة، لكنه قدم مباراة مميزة مع منتخب بلاده أمام الإكوادور في تصفيات كأس العالم”.

وبسؤاله عن حاتم بن عرفة، أشار أوناي إيمري إلى أن موقفه لم يتغير منذ فترة الإعداد، لافتًا إلى أنه يتدرب مع الفريق مثل أي لاعب آخر.

في سياق آخر، أكد إيمري سعادته بتأهل معظم لاعبيه مع منتخبات بلادهم إلى كأس العالم، محذرًا في الوقت ذاته من صعوبة لقاء ديجون السبت المقبل.

ونوه أن فرص الثنائي تياجو سيلفا ولايفين كورزاوا في المشاركة بهذا اللقاء، تبدو ضعيفة نسبيًا، في ظل تفضيل عدم الدفع بهما من أجل مباراة أندرلخت البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.

كووورة

شام تايمز

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