ألمانيا : الشرطة تبحث عن مراهقين ألمان أهانوا و اعتدوا بالضرب على سوري في ” غوبين “

تعرض شاب سوري، يبلغ من العمر 25 عاماً، للضرب على يد مجموعة من المراهقين الألمان، في مدينة غوبين، التابعة لولاية براندنبورغ، في ألمانيا.

ونقلت صحيفة “لاوزيتسر روندشاو”، عن الشرطة الألمانية قولها، أمس الثلاثاء إن الشاب كان يلعب كرة القدم مع طفل سوري، في باحة المدرسة، الواقعة في شارع بلاتانن، حوالي الواحدة ظهراً، أول أمس الإثنين، حينما جاء مراهق ألماني كان ينوي ضرب الطفل السوري.

وعندما حاول الشاب السوري تسوية النزاع، تعرض لهجوم من قبل المراهق، وضربه على وجهه، وبعد وقت قصير، جاء المزيد من الطلاب، وأضاف متحدث باسم الشرطة: “هذه المجموعة من المراهقين تابعت الهجوم على الشاب، وألقته أرضاً وضربته وأهانته”.

وتتابع الشرطة تحقيقاتها بالحادثة.

المصدر : Lausitzer Rundschau

شام تايمز

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