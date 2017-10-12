هولندا : فتيات لاجئات يمارسن رياضة لا وجود لها في بلادهم و يفزن بأولى المباريات

أقيمت مباراة ودية في الهوكي، يوم الجمعة الماضي (6/5)، في بلدة دورن، في هولندا، بين فريقين للفتيات، أحدهما مؤلف من اللاجئين.

بين فريق اللاجئات “MHC Deuren”، وفريق آخر للفتيات، يدعى “MD2”.

وقالت صحيفة “فيكبلاد فوردورن” الهولندية، الإثنين، إن فكرة تنظيم المباراة، نشأت في آخر مباراة في دوري الرجال لفريق MHC، في تيلبورخ.

وكان لاعب الفريق راينو آود قد تحدث مع أشخاص معنيين في نادي اللاجئين للهوكي، في مدينة تيلبورخ، حيث يمارس الأولاد الهوكي، من سن التاسعة إلى الثامنة عشرة، أما الفتيات فبالكاد يلعبن مباراة واحدة بسبب صعوبة تنظيمها.

مدرب فريق الفتيات “MD2″، راينو آود، قام بتحديد موعد للعب مباراة، أما لاعبات الفريق الثاني “MHC Deuren” فكن من سوريا وأفغانستان وإيران، حيث لا ممارسة أو معرفة بهذه اللعبة.

ورغم ذلك فقد لعب فريق اللاجئات بشكل جيد وفزن في النهاية بنتيجة 1-0.

شام تايمز

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