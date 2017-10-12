السعودية : سوريون يناشدون السلطات إعفاءهم من ” رسوم باهظة ” أو إلغاء مضاعفتها على الأقل !

أكدت صحيفة سعودية مقيمين سوريين في المملكة يناشدون السلطات السعودية لإلغاء رسوم المرافقين.

وتحت عنوان “أبناء جنسية عربية يناشدون بإلغاء الرسوم أو تثبيتها على 100 ريال”، قالت صحيفة “عين اليوم” الإلكترونية إن مقيمين سوريين ناشدوا “جهات الاختصاص بإلغاء رسوم المرافقين عن كاهلهم أو تثبيتها عند 100 ريال شهرياً دون المضاعفة إلى 200 ثم 300 و400 ريال في الأعوام الثلاثة المقبلة”.

وتناقل عدد من أبناء الجالية السورية أنباء عن احتمالات لتثبيت رسوم المرافقين على 100 ريال، ما دعا أحدهم إلى توجيه سؤال عن ذلك إلى حساب مديرية الجوازات في موقع “تويتر”، مع المناشدة بإلغائها أو تثبيتها على ذلك المبلغ، وقال “هل صحيح تم تثبيت رسوم المرافقين على 100 ريال، أناشدكم باسم السوريين برحمتنا من هذه الرسوم”.

وجاء إيضاح “الجوازات” بالتعريف بآلية تطبيق استحصال الاستحقاق المالي للمرافقين، كما يلي “أهلا بك، تعرّف على آلية تطبيق استحصال الاستحقاق المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص، نسعد بخدمتك”، ما يشير إلى عدم إمكانية استثناء جنسية على حساب غيرها.

وكانت السلطات السعودية بدأت، في مطلع تموز الماضي، بتحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول العام 2020 في خطوة ستدر مليارات على الخزانة العامة.

وحدد مجلس الوزراء تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول، بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهرياً، اعتباراً من مطلع تموز 2018.

وفي العام 2018، ستطبق السعودية رسوماً إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً، ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال في السنة.

(Arabian Business)

شام تايمز

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