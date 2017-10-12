أربيل : القوات العراقية تستعد لهجوم كبير على كردستان ضد المقاتلين الأكراد

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أن لديها معلومات عن استعداد القوات العراقية، لشن هجوم واسع النطاق ضد المقاتلين الأكراد.

وذكر مجلس أمن إقليم كردستان، في تغريدة له على موقعه الرسمي، وتابعتها شبكة رووداو الإعلامية، “وصلتنا معلومات تفيد بأن القوات العراقية والحشد الشعبي والشرطة الفيدرالية تنوي شن هجوم على كردستان”.

وأشار المجلس إلى “أن القوات العراقية تنوي مهاجمة كردستان من المناطق الجنوبية والشرقية لكركوك ومن شمال الموصل”.

(REUTERS)

شام تايمز

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