روسيا تطالب أمريكا بتوضيحات حول ” العمى الإنتقائي ” في سوريا حيال المسلحين

طالبت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أمريكا بتقديم إيضاحات لما وصفته بـ “العمى الانتقائي حيال المسلحين الناشطين أمامها في سوريا”.

وأكد الناطق باسم الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الوزارة تمتلك صوراً تؤكد تمركز تعزيزات عسكرية للمسلحين قرب قاعدة التنف الأمريكية في سوريا، متوقعة محاولة إفشال الهدنة في منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا.

وقال: “نقترح على الجانب الأمريكي إعطاء إيضاحات حيال حقيقة العمى الانتقائي فيما يخص المسلحين الناشطين أمامهم”.

وأوضح: “الجانب الأمريكي لم يعط تفسيرا لتساؤلاتنا حول تسلل مسلحي داعش الإرهابي من نقطة مراقبة أمريكية قرب قاعدة التنف، قائلاً: نريد تفسيراً من الجيش الأمريكي حول نشاط المسلحين أمام أعينه.

وأضاف كوناشينكوف أن وزارة الدفاع تتوقع محاولة لإفشال الهدنة في منطقة خفض التصعيد الجنوبية في سوريا بعد انتقال 600 مقاتل إليها وقافلتي معدات طبية.

وقال: “مع الأخذ بالاعتبار جدية هذا الدعم، بمباركة الولايات المتحدة، ليس ضروريا أن تكون خبيرا لتتوقع محاولة لإفشال الهدنة، هذه المرة في منطقة خفض التصعيد الجنوبية”.

(SPUTNIK)

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes