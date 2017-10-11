بالفيديو .. رجل أسترالي يحاول الانتحار بعد لحظات من انتحار جارته

أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس نشر على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، رجلاً وهو يقف على حافة شرفة بناء شاهق الارتفاع في مدينة #سيدني الاسترالية، بعد وقت قصير من العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 25 عاماً أمام نفس البناء.

بقي رجل كوري زهاء 10 ساعات وهو معتصم على حافة شرفة في الطابق الـ 26 بأحد المجمعات السكنية الشاهقة الذي يقع بالقرب من الشاطئ الشمالي لمدينة سيدني.

وبدت علامات الخوف والقلق على الرجل، الذي طلب من الشرطة سيجارة ليدخنها، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ورفض الرجل الذي لم يتم الكشف عن هويته النزول رغم محاولات الشرطة الحثيثة لإقناعه بذلك خلال 10 ساعات من التفاوض معه.

وكان مترجم كوري وصل إلى مكان الحادث قبيل الساعة العاشرة صباحاً لمساعدة رجال الشرطة في التفاوض مع الرجل المعتصم في أعلى المبنى.

وذكرت مصادر للشرطة لصحيفة ديلي ميل أستراليا، إن امرأة سقطت من شرفة الطابق الـ 21 من نفس البناء قبل لحظات من اعتلاء الرجل الكوري لشرفة الطابق السادس والعشرين.

ولم يتضح مصير الرجل، ولم يعرف بعد السبب الذي دفعه للقيام بهذا الأمر، أو ما إذا كان الحادث مرتبط بانتحار المرأة التي عثر عليها في وقت سابق، وفق صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شام تايمز

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