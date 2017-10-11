الفنانان التركيان بالي بيك و زوجته مصدومان من حيل السياح العرب لالتقاط الصور معهما

أكد الممثل التركي أوزجيفيت أنه صُدم عند سماعه أن شركات سياحية تركية تنظم جولات ترفيهية للسياح العرب داخل الأماكن والمقاهي التي يسهر بها مع زوجته فخرية إيفجان طوال الوقت، وقال: “نشعر بالصدمة! لقد اتفق أصحاب المقاهي مع شركات السياحة على اقتسام الأرباح”.

مضيفاً أن مندوبي الشركات طلبوا من العاملين في المقاهي الاتصال بهم عند قدومه أو قدوم زوجته إلى المكان، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وبدأت الوكالات السياحية مؤخراً في مدينة إسطنبول، بتنظيم رحلات سياحية تستهدف السياح العرب لمناطق وجود المشاهير وللمواقع التي يتم تصوير أبرز المسلسلات التركية فيها.

وسبق أن عاشت الفنانة التركية بيرجوزار كوريل، زوجة الفنان خالد إيرجنتش الشهير بـ”السلطان سليمان”، الموقف ذاته قبل أسابيع قليلة، حيث اتفقت شركة سياحية تركية مع العاملين في مقهى تملكه الفنانة لإعطائهم معلومات حول مواعيد وجودها في المقهى، وهو ما لم تصدقه الفنانة آنذاك عند تعليقها على الخبر.

ويحظى العديد من نجوم الدراما التركية بشعبية واسعة في الدول العربية بعد النجاح الكبير الذي حققته مسلسلاتهم التي تمت دبلجتها وعرضها على فضائيات عربية عديدة.

واختارت شركة إماراتية تنشط في مجال العقار، الفنان التركي بوراك أوزجيفيت للمشاركة في إعلان خاص بمشروع نفذته الشركة بإسطنبول، حيث ظهر الفنان في الإعلان وهو يحث العرب على القدوم لإسطنبول وشراء الشقق فيها.

شام تايمز

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