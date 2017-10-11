عراك بالأيدي بين حرس الرئيس العراقي و حماية نوري المالكي ( فيديو )

نشب عراك بالأيدي بين حماية الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومرافقي نائبه نوري المالكي، أثناء حضوره عزاء للرئيس الراحل جلال طالباني في العاصمة بغداد.

وأظهرت لقطات فيديو، نشرتها قناة هنا بغداد الفضائية، يوم الاثنين، تدافعا واشتباكا بالأيدي حدث بين حماية الرئيس معصوم، وحماية نائبه المالكي في فندق وسط بغداد.

وحضر المالكي مع مرافقيه وحمايته إلى مراسم عزاء الرئيس الراحل جلال طالباني، ودخل أفراد حماية المالكي دون تسليم أسلحتهم، وهو ما أثار اعتراض حماية معصوم القائمين على العزاء.

(RT)

شام تايمز

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