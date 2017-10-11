أبوتريكة يرد على حملة عودته لمنتخب مصر في المونديال

رد محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، على الحملة التي روجها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من محبيه وجماهيره لعودته للملاعب وقيادة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018، رغم اعتزاله منذ 4 سنوات تقريبًا.

وقال أبوتريكة في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” مساء اليوم الثلاثاء: “مشاعر طيبة أشكركم عليها ولكن الواقعية أفضل ونحن لانسرق مجهود الآخرين فهؤلاء الرجال يستحقون التواجد وحدهم في هذا الحدث”.

وكان محمد أبوتريكة قد أعلن اعتزاله عقب مشاركته ببطولة العالم للأندية بالمغرب في ديسمبر/كانون ثانٍ 2013.

وتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم 2018 بعد غياب دام 28 عامًا، عقب فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف وحيد، يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية.

كووورة

شام تايمز

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