بالفيديو .. حلاق يرسم نجوم المنتخب السوري على رؤوس زبائنه

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحلاق يدعى رامز شلهوب من مدينة حمص، يقوم برسم رأس لاعبي المنتخب الوطني على رؤوس زبائنه.

وذكرت وسائل اعلام ان رامز شلهوب اراد ان يقوم بتشجيع منتخب بلاده على طريقته الخاصة فرسم وجوه اللاعبين شكل متقن جداً وعلى طريقة الـ 3D، الأمر الذي جذب آلاف المتابعين وحقق له شهرة كبيرة.

وكان المنتخب السوري لعب يوم الثلاثاء، ضد المنتخب الاسترالي وهي مباراة الاياب في الملحقق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018، الا انه ودع البطولة بعد خسارته 1-2 بعد التمديد في سيدني باستراليا.

يشار الى ان حلاق امريكي اشتهر ايضا برسم وجوه اللاعبين بطريقة فريدة على رؤوس زبائنه مستخدما اداة “الموس” بذلك.

فيديو…….نحت في الشعر3dصورة حارس منتخب سوريا#ابراهيم_عالمة بيد #الكوافير_رامز_شلهوبتصوير مونتاج اخراج….حكيموتااااااغ لأصدقائكتعليق-لايك-مشاركةR-sh Posted by ‎الكوافير رامز شلهوب‎ on Sunday, October 1, 2017

شام تايمز

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