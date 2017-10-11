كيف عبر نجوم الفن عن تعاطفهم مع المنتخب السوري بعد خسارته امام استراليا؟

عبر عدد من نجوم الفن في الوطن العربي عن تعاطفهم ودعمهم للمنتخب السوري لكرة القدم عقب خسارته أمام المنتخب الأسترالي ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ووجهت الفنانة ديما قندلفت على حسابها على (تويتر) تحية للمنتخب السوري قائلة: “تحية لأبطال سوريا، تحية للمنتخب السوري، رفعتم رأسنا يا شباب”.

وقدمت الفنانة سوزان نجم الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)، دعمها للمنتخب قائلة: “ما زلتم نسور سوريا الأبطال، يعطيكن العافية وحظاً أوفرا في المرات القادمة إن شاء الله، عوضنا فيكي يا مصر”.

اما الفنانة كندة علوش عبرت عن افتخارها بالمنتخب، قائلة عبر حسابها على (إنستغرام)،:”يا أبطال يا رجال يا محترمين، شكراً للكن قلوبنا كانت معكن لحظة بلحظة ولسه معكن، الحظ ما كان معنا بس انتو رفعتوا راسنا، ولعبتوا بأحسن شكل وصمدتوا بشرف وباحترام.. شكرًا الكن”.

وأشاد الممثل قيس الشيخ نجيب بالمنتخب السوري، وقال “أنتو أبطال بكل معنى الكلمة قدمتوا أداء بطوليا مشرفا بترفعوا الرأس بجهدكم وإصراركم وعزيمتكم #hard_luck نحنا منحبكن”.

من جهته، قال الفنان عبد الكريم حمدان، أنه “صح الفرحة ما كملت، بس أكيد وصلت محبتكم لقلوب كل سوري بكل شقفة ع هالأرض، الله يحميكم نسور قاسيون رفعتوا راسنا، بوسة فخر على جبين كل لاعب فيكم”.

وحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني، على مؤازرة المنتخب السوري، ونشر صورة للمنتخب عبر صفحته الشخصية على موقع (إنستغرام)، وعلق عليها قائلا: “نسور قاسيون كان الفوز يلبقلكم لأن خليتوا الشعب السوري يبكي فرح بدل الحزن…يعطيكم العافية يا أبطال وإن شاء الله بالتقدم الدائم…منتخب سوريا”

اما المطربة اللبنانية يارا علقت على (تويتر) “مهما كانت النتيجة نسور قاسيون يرفعون الرأس، شكراً لكم يا أبطال لو كان الحظ معكم اليوم لكانت سوريا تأهلت لكأس العالم بسهولة”.

من جهته، غرد الممثل المصري أحمد السقا، على حسابه الشخصي على (تويتر) قائلا “هاردلك للمنتخب السوري كنتم أبطالاً وشرفتونا وشرفتوا الوطن العربي”.

وكان المنتخب السوري لعب اليوم الثلاثاء، ضد المنتخب الاسترالي وهي مباراة الاياب في الملحقق الآسيوي المؤهل لمونديال روسيا 2018، الا انه ودع البطولة بعد خسارته 1-2 بعد التمديد في سيدني باستراليا.

شام تايمز

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