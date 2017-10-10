طلب منها الانفصال عن زوجها ليتزوجها سراً .. ممثلة كويتية تفضح وزيراً و تطالبه بالاعتذار

أشعلت الفنانة الكويتية آمنة الكندري مواقع التواصل الاجتماعي بعد بثها مقطع فيديو على حسابها الرسمي في #إنستغرام قائلة فيه “قبل قليل دخل علي وزير (تقصد في حسابها) ويريد مني أن أتطلق من زوجي وأتزوجه بالسر”، ثم توجهت بحديثها لمتابعيها بالقول “ما رأيكم؟ هل أقول اسمه أم لا؟ هل سأخرب بيته لأنه رجل كبير وأكيد متزوج؟”

ولم ينته الأمر عند هذا الحد فقد ظهرت الكندري مع زوجها في مقطع آخر بثته أيضاً في حسابها حيث بدا زوجها قائلاً: “أنا أتكلم بخصوص الوزير الذي يخاطب زوجتي حبيبتي.. هل تريد أن تطلق امرأة لتتزوجها في السر، حرام أنت وزير وصاحب منصب ويقتدي بك الناس وأنت تقوم بتخريب بيتك وتفسد العلاقة مع زوجتك وأولادك من أجل نزوة أو شهوة”.

بعد ذلك أخذت الكندري طرف الحديث في المقطع من زوجها لتقول “أقدر أفضح هذا الوزير وأضع اسمه لكني أحترم بيته وأتمنى منه أن يعتذر لي”، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، لينتهي المقطع عند هذا الحد بقبلة من الزوج على خد الكندري.

وهذه ليست أول ضجة تحدثها الكندري، المولودة لأب كويتي وأم هندية، فقد ظهرت في وقت سابق متهمة زوجها بأنه ضربها ضرباً مبرحاً.

وظهرت الكندري، التي سبق لها العمل كمترجمة مع الجيش الأميركي إبان حربه ضد العراق في 2003 ، في عدة أعمال فنية من بينها “الفلتة 2″ ، و”الواجهة”.

شام تايمز

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