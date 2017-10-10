بالفيديو .. لص يطهو وجبة و يتناولها أثناء عملية سطو على مطعم أمريكي !

أظهر مقطع فيديو صادم لصاً من مدينة نيويورك وهو يطهو وجبة داخل مطعم اقتحمه بهدف السرقة، قبل أن يتناول الطعام وينظف المكان.

وقد وقعت السرقة في حوالي الساعة الثانية من صباح الثلاثاء الماضي، حيث رصدت كاميرات المراقبة الرجل وهو يقوم بالطهي وتناول الطعام قبل أن ينظف المكان ويغادر.

وقال مدير المطعم إن اللص قام بتسخين بعض الفاصولياء، والدجاج والجمبري، حيث أظهر مهارة غير عادية أثناء إعداده الوجبة.

وأضاف المدير أن الرجل قام بغسل جميع أدوات الطبخ التي استخدمها، ومسح طاولة الطهي قبل أن يعمد إلى صندوق النقود وكسره بمطرقة، وسرق مبلغ 100 دولار أمريكي.

يذكر أن مدير المطعم اكتشف أن الرجل نفسه كان قد اقتحم المطعم في وقت مبكر من يوم الإثنين، وقام بسرقة بعض الأطعمة.

من جهتها قالت صاحبة المطعم، نيلي بالاسيوس، بأنها أعجبت بمهارات اللص في الطبخ، وأنها تعتقد أنه طاه محترف، وقد بدأت الشرطة بإجراء تحقيق في عملية اقتحام المطعم، وشرعت في البحث عن اللص.

شام تايمز

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