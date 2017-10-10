ألمانيا : عبوات لبن ملوثة بأسواق مدينة تستدعي الشرطة لفتح تحقيق و تحذير المستهلكين

في حالة غريبة، لفت رجل انتباه الشرطة لوجود عبوات لبن ملوثة في محلات السوبر ماركت، في ولاية سكسونيا أنهالت، وبعد ذلك بوقت قصير تم اعتقاله، قبل أن يطلق المحققون سراحه لاحقاً.

وقال موقع “ان تي في” الألماني، السبت (7/8)، إن المشتبه به في قضية اللبن الملوث، والذي تم إطلاق سراحه من قبل المحققين، ينحدر من ولاية سكسونيا أنهالت، وفقاً لما صرحت به شرطة مدينة هاله.

وكان المحققون قد استجوبوا الرجل، البالغ من العمر 42 عاماً، وقال متحدث باسم الشرطة هناك، إنه وفقاً لأقوال المشتبه به، فإنه لم يشارك في هذا الفعل.

وأضاف الموقع أن الادعاء العام، كان ينقصه إثبات الاشتباه بارتكاب جريمة، وبناء على ذلك لم تصدر بحق الرجل مذكرة توقيف، لكن التحقيقات سوف تستمر معه.

وكان شخص مجهول قد اتصل بالشرطة، ليلة الخميس وصباح يوم الجمعة، مبلغاً عن وجود عبوات لبن ملوثة في محلات السوبر ماركت، في مدينة هاله، وكذلك في مدينة بيترفيلد.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به في هذه القضية ليلة يوم الجمعة، ولم تفصح عن معلومات تتعلق بمعرفة الجناة المحتملين في هذه القضية.

واكتشف المحققون وجود عبوة تحتوي على مادة ضارة بالصحة، بعد فحصهم الكثير من العبوات.

وقال المسؤولون إنه إذا وجد المستهلكون شيئاً لافتاً متعلقاً بالتعبئة والتغليف، فينبغي عليهم الاتصال على الفور بالموظفين في محلات السوبر ماركت أو إبلاغ الشرطة، أما المنتجات غير المتضررة فيمكن أن تؤكل بأمان.

كما أنشأت الشركة المصنعة (ارمان)، خطاً ساخناً للمستهلكين، وطلبت منهم، عند الاشتباه بوجود عبوة ملوثة، الاتصال على الرقم: 08003476266.

المصدر : NTV

شام تايمز

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