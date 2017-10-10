فوائد مكتشفة للموز والأفاكودو تحمي من السكتة القلبية

كشفت دراسة حديثة أن تناول الموز والأفوكادو قد يساعد على منع تصلب الشرايين، التي يمكن أن تؤدي إلى تطور أمراض القلب.

وذكرت وسائل اعلام ان الدراسة اظهرت أن كلا من الأفوكادو والموز غنيان بمادة البوتاسيوم، التي يمكن أن تقلل من تكلس الأوعية الدموية وهي مضاعفة (طبية) مشتركة في كل من القلب وأمراض الكلى، حيث يعتقد أن مادة البوتاسيوم تنظم الجينات التي تساعد على الحفاظ على مرونة الشريان.

وأجريت الدراسة على فئران حصلت على كمية متباينة من البوتاسيوم في وجباتها الغذائية.

ولاحظ العلماء أن الفئران التي حصلت على وجبات غذائية تحتوي على كمية صغيرة من البوتاسيوم، ارتفعت لديها صلابة الأبهر (أكبر شريان في الجسم)، بالمقارنة مع الفئران التي حصلت على كمية عادية أو مرتفعة من البوتاسيوم في وجباتها الغذائية.

من جهته، رأى الدكتور في جامعة ألاباما، بول ساندر، أن “نتائج الدراسة تكتسب أهمية كبرى، لأنها أظهرت فائدة تناول كمية كافية من البوتاسيوم في الوقاية من تكلس الأوعية الدموية لدى الفئران المُعرضة لتصلب الشرايين، (وأظهرت) التأثير السلبي لانخفاض استهلاك البوتاسيوم”.

وكانت دراسة سابقة أظهرت أن الشرايين القاسية أو الصلبة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية، وفي حال أصبحت الشرايين صلبة أو قاسية فإن ذلك يعرف طبيا بمرض”تصلب الشرايين”.

ومن اعراض السكتة القلبية تسارع نبضات القلب يصاحبه شعور بالدوار والإحساس بآلام في الصدر مع الغثيان وضيق التنفس وفي أحيان كثيرة الإغماء وفقدان الوعي الذي قد يؤدي إلى الموت.

شام تايمز

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