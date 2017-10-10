تغريدة اسينسيو تغضب الجمهور العربي ومطالبات بالاعتذار

أثار ماركو أسينسيو، لاعب وسط منتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد، الكثير من الجدل على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، بعد تغريدة نشرها مساء أمس الأحد في القدس، حيث تواجه بلاده الكيان الصهيوني مساء اليوم الإثنين في تصفيات المونديال.

ونشر اللاعب الدولي الإسباني الشاب صورة له وخلفه صورة القدس وحائط البراق، وأشار إلى أنه التقطها الصورة في ما يسمى بـ”دولة إسرائيل”، وهو ما أثار غضب متابعي اللاعب على موقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بهجوم كبير عليه.

ووصل عدد التعليقات على الصورة أكثر من 12 ألفا، معظمها طالبه بحذف هذه التغريدة، وتصحيح بأن هذه هي الأراضي المحتلة لدولة فلسطين.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية أن أكثر التعليقات تكرارًا على تغريدة اللاعب كانت “إنها فلسطين” مدمجة بعلم دولة فلسطين.

فيما قال أحد المعلقين “لا يوجد شيء اسمه دولة إسرائيل، إنها فلسطين المحلتة”.

وعلقت أخرى “إنها ثقافتنا، أنت في بلادنا، لا تضع هذا العلم الإرهابي، عليك أن تقرأ التاريخ، نحن مازلنا نحبك”.

كووورة

شام تايمز

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