بيتر كرواتش يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دخل اللاعب الإنجليزي بيتر كرواتش، مهاجم فريق ستوك سيتي الإنجليزي، موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وسجل كرواتش 51 هدفًا برأسه في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال مسيرته الاحترافية، محطما الرقم القياسي السابق لأسطورة نيوكاسل السابق ألان شيرار، الذي سجل 46 رأسية فقط في البريميرليج.

وقال كراوتش في تصريح نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مساء اليوم الإثنين “إذا كنت مهاجما فيجب يجب أن تكون في المربع وعلى استعداد لوصول الكرة دائمًا”.

وأحرز كرواتش البالغ من العمر 36 عامًا، 105 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع 6 أندية مختلفة، خلال 436 مباراة خاضها اللاعب ذو الطول الفارع.

كووورة

شام تايمز

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