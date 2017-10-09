أطباء يجرون جراحة مخ لمريضة مستيقظة تشاهد فيلماً !

في ظل التقدم العلمي الذي يشهده العالم خلال الفترة الأخيرة دائمًا ما تظهر إنجازات طبية هائلة، إلا أنه وفي واقعة فريدة من نوعها شهدتها الهند وبالتحديد في مدينة جونتور نجحت مجموعة أطباء متخصصين في مجال جراحة المخ والأعصاب في إجراء عملية جراحية بالمخ لمريضة وهي في كامل وعيها، بل وأثناء مشاهدتها فيلماً خلال إجراء العملية.

ووفقَا لصحيفة “ميرور” البريطانية، فضلت المريضة “فينايا كوماري” التي تعمل كممرضة في أحد المستشفيات البقاء في وعيها أثناء الجراحة الخطيرة، ورفضت أن تأخذ مخدرًا يساعدها على فقدان الوعي، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، ولم يقتصر الأمر على هذا الحدّ بل سمح الفريق الطبي للمريضة بمشاهدة الفيلم الهندي “باهوبالي 2” أثناء العملية، وكانت تتفاعل مع بعض الأغاني الموجودة في الفيلم.

ويبدو أن سماح الفريق الطبي للمريضة بمشاهدة فيلم أثناء العملية الجراحية صبَّ في مصلحتهم حيث لم تظهر المريضة أي علامة من علامات الانزعاج أثناء قيامهم بقطع جزء كبير من جمجمتها.

وتحدث الدكتور “سورينيفاس ريدي”، طبيب الأعصاب المسؤول عن الجراحة لوسائل الإعلام الهندية، قائلاً: “تم تشخيص الحالة بسرطان في المخ، مما استدعى تدخلًا جراحيًا لإزالة التكتل السرطاني”.

شام تايمز

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