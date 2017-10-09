تركيا : القبض على 4 سوريين بتهمة تهريب المخدرات داخل عبوات الشاي و اللبن

ألقت قوات الأمن التركية القبض على أربعة سوريين، بشبهة محاولتهم نقل 26 كيلو غرام من الحبوب المخدرة، من مدينة مرسين، إلى اسطنبول، شمال غربي تركيا.

وقالت صحيفة حرييت التركية، الجمعة، بحسب ما ترجم عكس السير، إنّ فرقة تابعة لقوات مكافحة المخدرات، في مدينة مرسين، أوقفت مساء الخميس (5/10)، إحدى الحافلات المتجهة إلى مدينة اسطنبول، وعند تفتيش الفرقة للحافلة عثرت على 26 كيلو من الحبوب المخدرة، المخبئة داخل عبوات الشاي واللبن.

واعتقلت الشرطة 4 سوريين كانوا على متن الحافلة يُشتبه بتورطهم في العملية، وما تزال التحقيقات مستمرة.

شام تايمز

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