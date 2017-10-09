الافراج عن مغني الراب الامريكي “نيللي” بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي

افرجت السلطات الامريكية عن مغني الراب نيللي، بعدما اعتقلته بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في حافلة سياحية، عقب حفلة له بالقرب من مدينة سياتل.

ونقلت وسائل اعلام عن محامي “نيللي” سكوت روزنبلوم قوله إن “نيللي ضحية ادعاء مفبرك تماما… أنا واثق أنه بمجرد التحقيق الشامل في هذا الاتهام الحاقد لن تكون هناك اتهامات”، مؤكدا ان “موكله أطلق سراحه”.

وكانت الشرطة المحلية افادت في بيان إن امرأة اتصلت بخط الاستغاثة (911) للإبلاغ عن تعرضها لاعتداء جنسي أثناء توقف الحافلة عند مركز للتسوق في أوبرن التي تقع على بعد أقل من 32 كيلومترا جنوبي سياتل.

وأضافت الشرطة في بيانها إن رجال الشرطة حققوا في بلاغ المرأة واعتقلوا نيللي قبل فجر السبت، مشيرة الى انه تم احتجازه في سجن بمنطقة دي موان التابعة لواشنطن للاشتباه في ضلوعه في اعتداء جنسي.

وكان نيللي البالغ من العمر 42 عاما، يقوم بجولة مع فرقة “باكستريت بويز” و”فلوريدا جورجيا لاين”، حيث أدى عرضا فنيا في مدينة أوبورن، بولاية ألاباما، مساء الجمعة.

يشار الى انه سبق للشرطة الامريكية ان اعتقلت نيللي في عام 2015، بعدما عثرت على مخدرات وأسلحة على متن حافلته السياحية.

شام تايمز

لتبقوا على تواصل دائم معنا والاطلاع على أهم الأخبار تابعونا على الفيس بوك عبر الضغط على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/chamtimes